Сатановский назвал последствия для Азербайджана в случае победы в Карабахе

Азербайджан может заплатить слишком высокую цену за эскалацию военного конфликта в Нагорном Карабахе. К такому выводу пришел известный российский политолог, востоковед Евгений Сатановский, комментируя противостояние Баку и Еревана в Закавказье. В своем авторском Telegram-канале «Армагеддоныч» Сатановский проанализировал ситуацию, которая сложилась в регионе, а также объяснил, почему Азербайджан не сможет выйти победителем из этой авантюры, даже если возьмет под свой контроль весь Нагорный Карабах.

Напомним, что в Закавказье продолжается крупномасштабный военный конфликт между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах. На данный момент идут ожесточенные бои за город Шуши. По данным представителей Армии обороны Нагорного Карабаха, военнослужащим удалось ликвидировать несколько азербайджанских беспилотных летательных аппаратов, а также уничтожить танк.

Сатановский, комментируя наступление азербайджанской армии на Шуши, обратил внимание, что мировое сообщество и международные организации уже фактически игнорируют военный конфликт в Нагорном Карабахе.

Политический эксперт также допустил, что в боях за Нагорный Карабах победителем может стать Азербайджан. Однако Баку заплатит слишком высокую цену за свои военные достижения, поскольку Армения никогда не признает свое поражение и продолжит конфликт, но уже другим способом.

«Победит [Азербайджан] — пиррова это будет для него победа. Мстить Азербайджану за это будут, с большими для него потерями. И человеческими, и инфраструктурными», — резюмировал политолог.

Ранее Евгений Сатановский высказался о предложении США ввести в Нагорный Карабах международный миротворческий контингент, состоящий из скандинавских военнослужащих. Он обратил внимание, что подобная инициатива Вашингтона является хитрой уловкой, направленной против России.