Кожевникова назвала «дикостью» отстранение Дзюбы из-за секс-скандала

Москва, 9 ноября. Актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова вступилась за футболиста Артема Дзюбу, оказавшегося в центре секс-скандала.

В Сети на прошлой неделе появилось видео, на котором мужчина, похожий на капитана сборной России по футболу, мастурбирует на камеру. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Дзюбу отстранили от ближайших матчей.

Кожевникова призналась, что не смотрела скандальное видео, но считает абсурдом и «дикостью» решение не вызывать спортсмена в сборную.

«Предлагаю тогда чиновникам из мира футбола, раз они так разбираются и наказывают, выпустить путеводитель по позам, смазкам, игрушкам… А то вдруг еще чего запрещено», — написала она в Instagram.

Актриса подчеркнула, что у людей, обрушившихся на Дзюбу с критикой, по всей видимости, с личной жизнью «глобальная непруха».

«Дико, что в это замешивают профессиональный спорт», — заключила она.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Дзюба не обращался в полицию из-за «слива» интимного видео. Спортсмена уже поддержали многие знаменитости. Например, телеведущая Тина Канделаки напомнила о распространенном в настоящее время цифровом шантаже.