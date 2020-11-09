Данила Козловский назвал мракобесием скандал с Дзюбой из-за интимного видео

Москва, 9 ноября. Актер Данила Козловский отреагировал на скандал вокруг футболиста Артема Дзюбы, интимное видео с которым попало в Сеть.

Неприятную ситуацию, в которой оказался игрок «Зенита», Козловский прокомментировал на своей странице в Instagram в разделе Stories.

«Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком!» — написал актер, сопроводив текст фотографией футболиста.

Напомним, ранее в Сеть попало видео, на котором мужчина, похожий на Артема Дзюбу, занимается самоудовлетворением, снимая процесс на камеру. Из-за ролика на спортсмена обрушилась волна критики, и ему даже пришлось закрыть страницу в Instagram. После скандала многие звезды встали на защиту футболиста, отметив, что у знаменитостей должно быть право на личную жизнь.

В футбольном клубе «Зенит» ранее рассказали, что уже есть подозрения по поводу личности человека, слившего интимное видео в Сеть. В команде отмечают, что не собираются придавать вес этой ситуации, поскольку случившееся является личным делом Дзюбы.