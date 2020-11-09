Президент Туниса открыл Форум политического диалога по Ливии

Тунис, 9 ноября. Президент Туниса Каис Саид выступил на открытии Форума политического диалога по Ливии. Он призвал участников прислушаться к воле народа для определения будущего страны.

По данным издания Afrigatenews, утром 9 ноября представители Востока и Запада сели за стол переговоров под эгидой ООН. Стороны обсуждают процесс восстановления государства путем проведения выборов.

«Вмешательство в дела Ливии невозможно ни под каким предлогом», — считает Каис Саид.

Тунисский лидер заявил, что в первую очередь необходимо прислушаться к воле народа. Пути разрешения кризиса могут исходить только от жителей государства.

Каис Саид добавил, что поддерживает население Востока и Запада североафриканской страны в стремлении к миру и безопасности.

«Это исторический момент, в котором мы живем сегодня. Тунис гордится этим форумом, потому что он станет прелюдией к новой легитимности», — уточнил глава государства.

В заключении выступления Саид предупредил, что некоторые страны продолжают работать над разделением Ливии. Речь идет о Турции, которая перебрасывает экстремистов из Сирии для укрепления бандформирований Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что политический аналитик заявил об угрозе перемирию со стороны Анкары. По его словам, присутствие иностранных наемников в североафриканском государстве является ударом по конституционным, экономическим и военным направлениям.