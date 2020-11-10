Малолетние хулиганы держат в страхе жителей города под Пензой

Жители закрытого города Заречного Пензенской области напуганы безобразными действиями двух местных хулиганов, передвигающихся на самокатах. Об этом горожане сообщили на странице «zar_info58» в Instagram.

Как стало известно ФАН, дети без какой бы то ни было причины нападали на зареченцев, кидая в них мусорки и стеклянные бутылки. Не пощадили хулиганы даже мать с ребенком и женщину в возрасте.

«Вчера днем, моя знакомая шла с маленьким ребенком из детского сада. Эти мальчики подъехали к ней на самокатах и начали оскорблять и кинули бутылку. Она от них убежала. Из подъезда снимала это видео. Неадекватные дети. В бабушку кинули бутылку, а она с двумя палками с трудом передвигается сделать к сожалению ничего не смогла», — написала подруга одной из потерпевших.

«Ул. Строителей 6. Дети лет 10 напали сначала на мать с ребенком, кинули в них мусоркой, а потом направились к соседнему подъезду. Там вывернули мусорку и кинули бутылкой в бабушку! Очень бы хотелось огласки, может кто их узнает?» — описал ситуацию очевидец.

Как стало известно ФАН, ранее пара хулиганов со схожими внешними признаками была замечена и на центральной площади города, мусорки которой так же были обезображены. Зареченцы уверены, что речь идет об одних и тех же детях.