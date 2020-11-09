Володин рассказал о роли граждан в утверждении кандидатур министров

Москва, 9 ноября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о порядке рассмотрения кандидатур вице-премьера и министров, внесенных сегодня главой правительства Михаилом Мишустиным в нижнюю палату парламента.

«В соответствии со статьей 112 Конституции председатель правительства Михаил Мишустин внес для утверждения Государственной думой кандидатуры на должности вице-премьера и министров, — пояснил Вячеслав Володин. — На совещании с руководителями фракций и председателями профильных комитетов был определен порядок рассмотрения кандидатур».

Первыми, уже сегодня, кандидатов на высокие посты рассмотрят в профильных комитетах Госдумы — по энергетике, по транспорту и строительству, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Сегодня же состоятся заседания политических фракций: КПРФ, «Единой России» и ЛДПР, а завтра утром свое заседание проведет «Справедливая Россия».

По словам Вячеслава Володина, депутаты знают большинство из представленных премьер-министром кандидатур.

«Многие из предложенных кандидатур депутатам хорошо известны по их прошлой работе. Есть кандидатуры менее известные, но очевидно, это профессионалы в своей области, — заявил спикер Госдумы. — Обсуждение кандидатур будет скрупулезным, публичным. Для нас это очень ответственно. Предложив поправки в Конституцию, президент часть своих полномочий в вопросах формирования правительства передал нашим гражданам».

В Госдуме планируют обсуждать претендентов на высокие посты до конца рабочего дня. 10 ноября обсуждение продолжится. По словам Володина, у каждого депутата будет возможность задать вопросы кандидатам на заседаниях фракций и профильных комитетов.

В понедельник глава правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго. Кроме того, бывший глава министерства энергетики Александр Новак выдвинут на должность вице-премьера.