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Пензенская «дорога смерти» не оставляет шансов пациентам скорой помощи

Пензенская «дорога смерти» не оставляет шансов пациентам скорой помощи

Жители удаленных населенных пунктов Пензенской области не успевают доехать живыми до областного центра на скорой помощи. Об этом в группе «Народный контроль | Жалобы Пенза» соцсети «ВКонтакте» сообщил один из жителей поселка городского типа Башмаково.

Как стало известно ФАН, 170 километров дороги, что разделяют Башмаково и Пензу, скорая помощь преодолевает около 10 часов. Особенно затруднительным считается участок Башмаково-Каменка, который местные жители за свою недобрую особенность прозвали «дорогой смерти».

«У нас путь от Башмаково до Каменки называют «дорогой смерти». Наш сосед умер, пока его везли на «скорой». Приняли его в 8.30, а умер в 18.00. Возникает закономерный вопрос: сколько везли его из Башмаково в Пензу? Вот такое отношение в Башмаково к больным!» — написал житель Башмаково в соцсети.

В интервью ФАН житель рабочего поселка Земетчино Пензенской области сообщил, что проблема заключается в ремонте дорожного покрытия на данном участке, который сильно тормозит движение автотранспорта. По его словам, мероприятия по восстановлению дороги уже подходят к концу, и скоро полноценное движение будет возобновлено. Длина трассы между Башмаково и Каменкой, где можно встретить участки с затрудненным встречным разъездом, составляет около 84 километров. 

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