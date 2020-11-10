Пензенская «дорога смерти» не оставляет шансов пациентам скорой помощи

Жители удаленных населенных пунктов Пензенской области не успевают доехать живыми до областного центра на скорой помощи. Об этом в группе «Народный контроль | Жалобы Пенза» соцсети «ВКонтакте» сообщил один из жителей поселка городского типа Башмаково.

Как стало известно ФАН, 170 километров дороги, что разделяют Башмаково и Пензу, скорая помощь преодолевает около 10 часов. Особенно затруднительным считается участок Башмаково-Каменка, который местные жители за свою недобрую особенность прозвали «дорогой смерти».

«У нас путь от Башмаково до Каменки называют «дорогой смерти». Наш сосед умер, пока его везли на «скорой». Приняли его в 8.30, а умер в 18.00. Возникает закономерный вопрос: сколько везли его из Башмаково в Пензу? Вот такое отношение в Башмаково к больным!» — написал житель Башмаково в соцсети.

В интервью ФАН житель рабочего поселка Земетчино Пензенской области сообщил, что проблема заключается в ремонте дорожного покрытия на данном участке, который сильно тормозит движение автотранспорта. По его словам, мероприятия по восстановлению дороги уже подходят к концу, и скоро полноценное движение будет возобновлено. Длина трассы между Башмаково и Каменкой, где можно встретить участки с затрудненным встречным разъездом, составляет около 84 километров.