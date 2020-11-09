Петросян пристыдил мусолящих его личную жизнь хейтеров

Москва, 9 ноября. Известный юморист Евгений Петросян пристыдил недоброжелателей, которые негативно высказываются в адрес его семьи и, в частности, молодой жены Татьяны Брухуновой.

Петросян решил в Instagram заступиться за супругу и мать своего сына Вагана. Девушка регулярно сталкивается с потоком критики и негатива. Некоторые интернет-пользователи считают, что именно она разрушила брак артиста с Еленой Степаненко, а теперь претендует на его наследство.

Юморист подчеркнул, что хейтеры так рьяно обсуждают его личную жизнь от безделья.

«Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту, — во имя радости людей, хорошего настроения, во имя ваших улыбок», — написал в посте народный артист РСФСР, который в сентябре отметил 75-летие.

Журналисты недавно подсчитали, что сыну Брухуновой после смерти отца достанется порядка 300 миллионов рублей. Кроме того, Петросян собрался покупать новую квартиру в самом центре Сочи, где стоимость жилья стартует от 40 миллионов рублей. Недвижимость тоже, по всей видимости, достанется его наследнику.