Алибасов избегает бракоразводного процесса с Федосеевой-Шукшиной

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина приняла окончательное решение о разводе с продюсером и музыкантом Бари Алибасовым, однако сам артист не дал официальной реакции. О том, что нужно для продолжения бракоразводного процесса, рассказала адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

На сегодняшний день документы на расторжение брака переданы в юридические инстанции, а копии бумаг направлены супругу актрисы. Однако, отмечает правозащитница, артист еще не дал никакого официального ответа.

«Это решение было сложным для Лидии Николаевны, она до сих пор питает нежные чувства к супругу, но к таким действиям он подтолкнул ее сам своим поведением. Кроме того, на исход событий повлияли последние заявления Алибасова, новости о его помощнице, их совместные видео и фото», — отметила Вербицкая-Линник.

На вопрос, какие проблемы могут ожидать супругов в процессе бракоразводного процесса, адвокат отвечать не стала, лишь отметила, что «пока об этом судить сложно». Сомнения в том, что продюсер не согласится на расторжение брака, у правозащитницы минимальны.

«Не думаю, что Бари Каримович захочет сохранить брак, учитывая его прошлые заявления, — он давно намекал об этом. В случае возражений мы изменим свою тактику, но для начала нам бы хотелось, чтобы он вышел на связь и озвучил свое решение, чего, к сожалению не происходит», — подытожила Юлия Вербицкая-Линник.

Ранее народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина, которой в конце сентября исполнилось 82 года, задумалась о поиске суррогатной матери для рождения ребенка. Актриса это обсуждала со своим мужем продюсером Бари Алибасовым еще до развода.