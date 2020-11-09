Погибший в авиакатастрофе Колтовой купил самолет у бизнесмена Грачева

Москва, 9 ноября. Легкомоторный самолет, в котором погиб ведущий Александр Колтовой, принадлежал ему, а не бизнесмену Аркадию Грачеву, как ранее писали СМИ.

Источник сообщил Федеральному агентству новостей, что информация, которая была дана ранее по катастрофе, ошибочка. Самолет принадлежал самому ведущему НТВ. Александр Колтовой приобрел его у бизнесмена Аркадия Грачева 1 октября.

Следственный комитет РФ назвал основные версии, согласно которым произошло крушение легкомоторного самолета в Московской области. Среди основных — ошибка пилота и неисправность самолета.

Александр Колтовой являлся ведущим популярного шоу «ДНК» на телеканале НТВ. Впервые он появился на экранах в 2001 году в программе «За стеклом». Тогда Колтовой строил отношения с внучкой легендарной актрисы и секс-символа советского кино Светланы Светличной Машей.