Российские звезды приехали на закрытую церемонию прощания с Жванецким

Москва, 9 ноября. Звезды российской эстрады и кино приехали на Новодевичье кладбище, чтобы проводить в последний путь сатирика Михаила Жванецкого, передает корреспондент ФАН с места событий.

Среди приехавших проститься с писателем были замечены звезда «Квартета И» Леонид Барац в компании, вероятно, депутата Госдумы Елены Драпеко, Леонид Ярмольник с букетом белых роз. На «Кадиллаке» подъехал к воротам Александр Розенбаум.

«У Михал Михалыча есть такая фраза замечательная: «Ничего страшного, что над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут», — напомнил журналистам Михаил Швыдкой. — Вот сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будет плакать. И плачем уже несколько дней. Потому что это был человек родной всей стране. Не случайно его передача называлась «Дежурный по стране»…»

Напомним, Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Церемония прощания с сатириком будет закрытой для поклонников. Такое решение было принято, чтобы избежать массового скопления людей. Однако поклонники творчества писателя все равно приходят к воротам Новодевичьего кладбища в день похорон кумира.