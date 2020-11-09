Михаил Жванецкий незадолго до смерти побывал в замке Аллы Пугачевой

Москва, 9 ноября. Сатирик Михаил Жванецкий незадолго до смерти посетил замок Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Певица сама неоднократно рассказывала, что дружила с покойным артистом. Как выяснили журналисты программы «Ты не поверишь!», выходящей на телеканале НТВ, Жванецкий часто посещал элитное жилище Пугачевой и ее супруга — юмориста Максима Гакина. Периодически сатирик гостил у звездной пары в подмосковной деревне Грязь.

Примадонна никогда не скрывала свое особое отношение к покойному артисту. Пугачева уверена, что именно Жванецкий поспособствовал ее успеху, пишут «Дни.ру». Кроме того, певица всегда была благодарна Роману Карцеву и Виктору Ильченко. Как оказалось, во время первого выхода на сцену Пугачеву не хотели выпускать к публике, потому что никто не знал, кто она такая.

«Они поверили, помогли мне выдержать этот экзамен», — говорила певица о Жванецком, Карцеве и Ильченко.

Пугачева встретилась с Жванецким два года назад на похоронах Карцева. Тогда сатирик шутил и демонстрировал бодрость духа. Артиста не стало 6 ноября 2020 года — он скончался в Москве на 87-м году жизни. Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище.