Депутат Скляр увидел в повышении Новака свидетельство возросшей роли ТЭК

Москва, 9 ноября. Предложение назначить бывшего министра энергетики Александра Новака вице-премьером правительства говорит о повышении значимости топливно-энергетического комплекса для экономики России, считает депутат Госдумы, член комитета по энергетике Геннадий Скляр. Об этом он заявил ФАН.

«Назначение Александра Новака на пост вице-премьера правительства говорит о значении энергетической отрасли и всего топливно-энергетического комплекса в условиях выхода из кризиса и преодоления последствий пандемии. Это является очень важным перемещением в правительстве», — заявил Геннадий Скляр.

Новая должность позволит Новаку эффективно использовать свой международный опыт, в том числе для выхода из кризиса, причиной которого стала пандемия, считает парламентарий.

Депутат напомнил, что в соответствии с новой процедурой назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств — их назначает президент после консультаций с Совфедом.

Кандидатуры вице-премьеров и министров депутатскому корпусу можно будет предложить трижды. Если депутаты все три раза их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции. В частности, думский комитет по энергетике обсуждает назначение Николая Шульгинова на пост министра энергетики и Александра Новака — на пост вице-премьера.