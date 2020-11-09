Менеджер Бузовой прокомментировал протест Пугачевой о «новогодних огоньках»

Ряд интернет-изданий опубликовали информацию о том, что певица Алла Пугачева выступает против участия телеведущей Ольги Бузовой в съемках «новогодних огоньков» на федеральных каналах. Однако представителя молодой исполнительницы такие слухи не удивили.

«Мы уже не удивляемся. Подобные лже-новости придумываются из года в год. Такое чувство, будто СМИ из головы берут поводы, высасывают из пальца», — объясняет PR-менеджер Ольги Бузовой Антон Богословский.

А вот разговоры о начале съемок праздничных программ показались мужчине неуместными, ведь из-за сложившейся в стране ситуации на фоне коронавируса не понятно, как именно будут проходить эти мероприятия. Кроме того, для начала съемочного процесса еще не пришло время.

«Федеральные каналы еще не объявляли о начале съемок, обычно это выпадает на конец ноября или еще позже. Кроме того, продюсеры даже не определились, как будут проходить съемки. Сейчас и мы не знаем, как ввиду ограничений выстроится концертная деятельность, но Ольга будет готова и к концертам, и к съемкам», — подчеркнул PR-менеджер.

Говоря о так называемой вражде между Бузовой и Примадонной, Антон Богословский отметил, что «они даже не знакомы».

«Насколько мне известно, юморист и шоумен Максим Галкин подписан на Ольгу в соцсетях. Не думаю, что это было бы уместным, если бы между его супругой Пугачевой и Бузовой был конфликт. Это очередной желтый бред», — подытожил Богословский.

Несмотря на слухи, в жизни Ольги Бузовой все в порядке — артистка увлечена участием в проекте «Ледниковый период», кроме того, она наслаждается отношениями со своим возлюбленным Давидом Манукяном, который недавно подарил ей роскошное помолвочное кольцо.