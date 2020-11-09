Турция продолжила обучать боевиков ПНС Ливии после заключения перемирия

Триполи, 9 ноября. ВС Турции продолжают подготовку сил Правительства национального согласия (ПНС) в пяти центрах на территории Ливии, сообщает телеканал Libya24.

Источник издания утверждает, что более 200 бойцов в настоящий момент проходят обучение по ведению боя в городских условиях. Джихадистов, включая 30 человек из «МВД» ПНС, готовят по нескольким направлениям: использование средств ПВО, работа с минометами, разминирование, а также выполнение задач по контролю линии фронта.

По информации Libya24, в пяти турецких центрах в Ливии уже подготовили свыше 2 тысяч террористов. В ближайшее время ожидается отправка еще 500 боевиков ПНС для прохождения данной программы.

Напомним, что 23 октября в столице Швейцарии совместный военный комитет «5+5» подписал соглашение о постоянном прекращении огня. Документ подразумевает вывод иностранных наемников из региона и замораживает все предыдущие договоренности, включая сделку Турции и триполитанских «властей». Продолжение подготовки джихадистов Анкарой нарушает условия перемирия в Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в центре спецназа Турции находятся 160 боевиков ПНС. Они пройдут пятимесячный курс обучения по стрельбе из легкого и среднего вооружения, а также захвату зданий и укреплений в условиях города.