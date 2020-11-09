Новый «яблочный» ядерный реактор превзойдет предшественника в виде пончика

Великобритания, 9 ноября. Ученые создали термоядерный реактор в форме яблока, который превзойдет классический сферический, имеющий форму пончика.

Новый реактор ученые воспринимают как своеобразный стенд для испытания новейших технологий в сфере управляемого термоядерного синтеза. Таким образом они смогут уменьшить напряженность магнитного поля на 40%. При этом давление плазмы изменяться не будет.

Если во время эксперимента будет получен положительный результат, британские ученые начнут реализовывать проект с крупным и мощным сферическим токамаком. Однако появится новое поколение еще не скоро, предположительно к 2040 году.