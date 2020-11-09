Исследователи назвали главную причину развития диабета

Москва, 9 ноября. Большая часть населения уязвима для диабета второго типа из-за эволюции инсулина. К такому выводу пришли американские исследователи.

Сбои при синтезе проинсулина являются источником метаболических нарушений. Этот гормон производится специальными клетками поджелудочной железы. «Ненадежность» проинсулина стала причиной эволюционной уязвимости человека для диабета, выяснили специалисты Медицинской школы Университета Индианы, Мичиганского университета и Кейсовского университета Западного резервного района.

Диабет и повышенное артериальное давление тесно связаны с ожирением. Лишние килограммы грозят человеку развитием заболеваний почек. Медики призывают людей составить правильный рацион питания, чтобы не допустить возникновения недугов. Благодаря проделанной научной работе эксперты смогут контролировать появление нефрологических болезней, пишет «Ридус».