Эксперт назвал причину падения рождаемости в России

С января по июль 2020 года естественная убыль населения России ускорилась более чем на 30%, составив 316,3 тысячи человек. Число умерших в стране превысило число родившихся в 1,4 раза, в прошлом году — в 1,2 раза. В 41 регионе РФ превышение сокращения наблюдается в 1,5–2,4 раза. Счетная палата называет демографическую обстановку в стране неблагоприятной.

По данным ведомства, число родившихся за первое полугодие 2020 года составило 811,7 тыс. человек, в прошлом году за аналогичный период появились на свет 860,4 тыс. россиян. Таким образом, рождаемость снизилась на 5,7% или на 48,7 тыс. человек. Количество умерших возросло до 1 128 тысяч человек.

Известный российский демограф и социолог, профессор кафедры семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в комментарии ФАН объяснил, с чем может быть связано повышение смертности и уменьшение рождаемости, а также рассказал, когда и каким образом можно решить эту проблему.

Смертность

Профессор считает, что повышение статистики умерших в 2020 году частично связано с эпидемией коронавируса. Люди с другими заболеваниями в большинстве случаев перестали обращаться в больницы за медицинской помощью, так как боятся заразиться. По мнению эксперта, потенциальные пациенты, страдающие различными заболеваниями, хотят переждать пандемию и обратиться в медицинские учреждения, когда все закончится. Полностью относить тенденцию прироста смертности к COVID-19 Александр Борисович не стал.

«Вся медицина, все усилия здравоохранения направлены на борьбу с пандемией. Это, конечно, абсолютно необходимо при нынешней ситуации, но ведь есть масса других больных. Люди, страдающие различными хроническими, в том числе тяжелыми заболеваниями, опасаются во время пандемии обращаться в поликлиники и ложиться в больницы. Конечно, там принимаются все мыслимые и немыслимые меры предосторожности, но люди боятся. К сожалению, пока нет признаков, что эпидемия скоро закончится. А если люди остаются по собственному решению без медицинской помощи, то смертность среди болеющих, конечно, может повышаться», — объяснил профессор.

Рождаемость

Александр Борисович отмечает, что тенденция к сокращению рождаемости, которая появилась в 2016 году, продолжается уже несколько лет. Это объясняется уменьшением числа зарегистрированных браков.

«Существует определенная закономерность: если в этом году регистрируется браков меньше, чем в предыдущем, значит, родится и меньше детей. Число браков идет на снижение. Некоторые демографы объясняют это тем, что модель зарегистрированного брака устарела — многие люди предпочитают так называемый гражданский брак», — отметил Синельников.

Если проанализировать данные статистики, переписи населения и выборочных исследований, которые проводит РОССТАТ, то видно, что люди, живущие в незарегистрированном браке, имеют меньше детей.

«У нас каждый пятый ребенок рождается вне брака. В половине случаев отцы признают отцовство. Как правило, в таких случаях пары живут вместе, но по каким-то причинам не регистрируют брак. В гражданском браке меньше детей, чем в законных браках. От регистрации брака и рождения детей пар удерживает неуверенность в отношениях. У нас число браков идет на снижение. Уменьшение количества браков не сопровождается увеличением количества детей, рожденных вне брака», — рассказал профессор.

Александр Борисович уверен, что статистика рождаемости этого года, в отличие от статистики смертности, с пандемией не связана, так как прошло еще мало времени, чтобы это могло отразиться на числе родившихся. Также он отмечает резкое снижение браков в этом году из-за пандемии, что может сказаться на снижении рождаемости в будущем году.

«Гораздо меньше браков было зарегистрировано за 9 месяцев. С января по сентябрь 2019 года заключено 718,5 тысячи браков, с января по сентябрь 2020 года — 581 тысяча, то есть почти на 137 тысяч меньше. Очень резкое падение числа вступивших в брак — на 18,5%. Это уже предопределяет уменьшение числа родившихся в следующем году. Конечно, регистрация брака в условиях пандемии — большая проблема, потому что люди не могут устроить пышную свадьбу и пригласить гостей. По этой причине свадьбы откладываются», — отметил Синельников.

Перспективы численности населения

Демограф уверен, что победа над коронавирусом снизит смертность. Эксперт считает, что если эпидемию удастся победить, то люди будут больше заботиться о своем здоровье, чаще обращаться к врачам и в медучреждения.

«Уже есть несколько вариантов вакцин. Будем надеяться, что они окажутся эффективными. Летом масштабы пандемии уменьшились, но она не прекратилась, сейчас стало хуже, чем весной. Само это не пройдет, нужно найти средства, которые помогут с пандемией справиться», — поделился мнением Александр Борисович.

Понижение уровня рождаемости вызвано различными кризисными явлениями в жизни общества: экономическими кризисами, в прошлом — войнами. Такие снижения, отмечает эксперт, всегда носили временный характер — когда кризис проходил, рождаемость снова поднималась.

«Потери населения Советского Союза после Отечественной войны составили 27 миллионов человек. В 1956 году предвоенная численность населения была восстановлена, потому что рождаемость в то время была достаточно высокой, чтобы компенсировать такие страшные потери. Сейчас ситуация другая. В 90-е был экономический кризис, из-за чего рождаемость сильно упала, когда кризис прошел, она стала подниматься, потому что условия жизни улучшились», — привел примеры социолог.

Синельников отмечает, что сейчас в стране стали вводиться различные меры помощи семьям, список которых расширяется до сих пор.

«Недавно стали давать материнский капитал на первого ребенка, раньше давали только на второго. Это правильная мера, так как статистика показывает, что в 90-е вплоть до наших дней падение рождаемости в значительной степени идет и за счет уменьшения числа новорожденных первенцев, что связано с уменьшением числа браков», — сказал демограф.

Профессор считает, что демографические меры помощи семьям нужно начинать со стимулирования вступления в законный брак.

«В этом отношении, к сожалению, мало что придумано, потому что семья начинается с брака. Люди сейчас боятся брака, потому что невозможно застраховаться от развода», — пояснил эксперт.

Почему граждане РФ боятся брака

Александр Борисович отмечает, что больше число граждан России предпочитают не регистрировать свои отношения, так как боятся развода и сопровождающих его последствий. Также демограф отмечает, что браки распадаются не только из-за плохого поведения одного из супругов, что очень распространено в представлении людей. Часто бывает, что супруг ведет себя правильно в семейной жизни, но другой супруг требует разрыва, потому что «любовь прошла». Сейчас люди понимают, что брак не гарантирует возможность минимизировать развод, поэтому это удерживает пары от вступления в законный брак и рождения детей.

«Наша кафедра провела масштабное исследование по вопросам семьи в 2018–2019 годах. Мы опросили больше двух тысяч человек — в парах мужчину и женщину одновременно. В анкете был вопрос: «Как вы считаете, имеют ли супруги моральное право развестись, если кто-то из них разлюбил?». Оказалось, что это признают около 70% опрошенных. Получается, люди, которые разрушают семью по таким мотивам, считают, что у них есть моральное право так поступить. Это может свидетельствовать об отсутствии гарантии дальнейшей совместной жизни», — объясняет демограф.

Также многие пары живут без регистрации, чтобы при расставании не делить имущество. По Семейному кодексу и гражданскому законодательству все имущество супругов, которое нажито за время брака, является общим, независимо от того, кто из них сколько зарабатывал. Не считается общим только то, чем каждый из них владел до брака или во время брака получил от своих родственников.

«Понимая, что от развода или разрыва отношений нельзя себя полностью обезопасить, люди хотят застраховаться от потери имущества», — уверен эксперт.

Профессор МГУ предложил свой способ решить проблему.

«Я много раз предлагал этот способ, понимаю, что многие не согласятся: обязательное составление брачного договора. Брачный договор позволяет супругам отойти от принципа описи имущества, принятого в законодательстве по умолчанию, и закрепить в этом договоре определенный режим собственности: совместный, раздельный, на всю собственность или на какие-то ее виды. У нас брачные договоры разрешены, но заключают их сравнительно немного людей, и то те, которые вступают в брак повторно», — объяснил Александр Борисович.

Демограф отметил, что мало кто в России решается на составление брачного договора, так как боятся обидеть своих невесту или жениха, а если заключение данного документа станет обязательным законодательно, то к нему в стране отнесутся иначе.

Ранее депутат государственной думы Валерий Гартунг рассказал, что индексация материнского капитала не может повлиять на рост рождаемости в стране, отметив, что нужно продолжать работать в других направлениях.