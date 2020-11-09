Экс-главу Минтранса Дитриха могут назначить на Белгородскую область

Москва, 9 ноября. Бывший министр транспорта Евгений Дитрих может быть назначен исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Об этом ФАН сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

По мнению депутата, у экс-главы Минтранса для этого есть необходимый опыт.

«Судя по работе Дитриха с нашим комитетом, он всегда отличался профессионализмом и открытостью. При обсуждении важных вопросов возникали противоречия, но мы всегда находили с ним компромиссное решение. Посмотрим, как он проявит себя на новой должности — главы Белгородской области», — заявил Александр Старовойтов.

По словам парламентария, отставка Дитриха широко обсуждалась на прошлой неделе, поэтому для него не стало неожиданностью, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Что касается предполагаемого места назначения экс-главы Минтранса — Белгородской области, то это достаточно сложный и специфичный регион, считает депутат Госдумы.

«Белгородская область очень специфичная, это единственный регион, где губернатор работал всю новейшую историю России. Там очень четкая, сложившаяся и укоренившаяся элита. По всей видимости, ему придется искать компромиссы, — считает Александр Старовойтов. — Понимая, какой опыт есть у Дитриха, он должен справиться с этим назначением».

Глава правительства Михаил Мишустин уже внес на рассмотрение Госдумы новую кандидатуру на должность главы Минтранса — это Виталий Савельев, занимающий пост генерального директора «Аэрофлота». По мнению Александра Старовойтова, у Савельева, как руководителя крупной авиакомпании, есть необходимый опыт для руководства транспортным ведомством.