Уткин заявил, что оскандалившийся Дзюба близок к износу

Москва, 9 ноября. Известный спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной России по футболу без капитана Артема Дзюбы.

Уткин признался, что вряд ли станет смотреть встречу с Молдавией, в отличие от матчей в Лиге наций. Комментатор заметил, что серьезно к ним относится и тренерский штаб.

По его словам, появится много новых лиц, а отсутствие Дзюбы на поле сделает матчи «гораздо любопытнее». Уткин подчеркнул, что присутствие футболиста определяет стиль сборной.

«Как бы мы (вы и я) не относились к Дзюбе, он, во-первых, ключевой элемент игры команды, а во-вторых, он близок к износу», — высказался Уткин об оскандалившемся футболисте в своем Telegram-канале.

В Сети на прошлой неделе появился ролик, на кадрах которого мужчина, похожий на Дзюбу, мастурбирует, смотря в камеру. Футболиста уже отстранили от игр сборной России в этом месяце.

За футболиста при этом заступились многие знаменитости. К примеру, исполнительница Светлана Лобода раскритиковала реакцию не только общественности, но и Российского футбольного союза (РФС). Певица подчеркнула, что каждый человек имеет право на личную жизнь.