В Госдуме назвали плюсы кандидата на пост главы Минстроя РФ

Председатель комитета ГД по жилью Галина Хованская назвала ФАН плюсы кандидата на пост главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская поддерживает новую практику обсуждения в нижней палате парламента кандидатов на посты министров, предложенных президентом.

«Реальная работа по вопросу идет как раз с министрами, — рассказала Хованская. — На уровень председателя правительства выходим мы крайне редко. Встречи эти есть, но это не оперативная работа председателя комитета по насущным вопросам строительства и жилищной политики».

Как рассказала Хованская, по поручению спикера палаты Владимира Володина сегодня в 13.00 в Госдуме состоится совместное заседание комитета по транспорту и строительству и комитета по жилищной политике и ЖКХ, где будет обсуждаться кандидатура Ирека Файзуллина, предложенного президентом на место отправленного в отставку главы Минстроя РФ Владимира Якушева.

Сейчас Файзуллин является первым замминистра, на этот пост он назначен лишь в январе 2020 года. Хованская знает его только по мероприятиям комитета, в которых он нередко принимал участие.

«Сейчас направлю поздравление Якушеву с тем, что с него сняли эту жуткую нагрузку», — сказала Хованская.

Депутат назвала перспективы успешного взаимоотношения комитета с новым министром.

«Если он будет прислушиваться, слышать наши аргументы, и не только от партии большинства, то это будет нормальная конструктивная работа. Все узнается в процессе конкретного взаимодействия, с Якушевым такого у нас не получилось», — подчеркнула Хованская.

В числе критериев успешности работы нового министра Хованская назвала его конструктивное взаимодействие с Госдумой, а также охарактеризовала как положительный тот факт, что ранее кандидат 10 лет руководил министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

«Кандидата хорошо знает куратор строительного направления в правительстве Марат Хуснуллин», — подчеркнула Хованская.

Говоря о повестке предстоящего совместного заседания двух комитетов Госдумы, парламентарий предположила, что кандидат в министры расскажет о себе, а депутаты зададут ему вопросы о его первоочередных планах работы и выяснят, какие конкретные решения он предложит по наиболее острым проблемам в сфере строительства.

Далее, по словам Хованской, процедура утверждения нового министра перенесется во фракциям. Хованская отметила, что сейчас самое трудное — собрать депутатов: не все из них смогут принести к назначенному времени справки о прохождении тестов на COVID-19. Некоторые из них приезжают прямо из регионов и везут справки оттуда, а многие приедут только вечером.