Эксперты рассказали, до каких значений стоит ждать укрепления рубля

Рубль в ноябре может укрепиться до 75 руб. за доллар. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубль в начале торгов в понедельник, 9 ноября, демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10.02 по московскому времени доллар дешевел на 23 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 24 копейки; курс доллара расчетами «завтра» составил 76,86 рубля (минус 55 копеек); курс евро равнялся 91,43 рубля (минус 59 копеек).

Неопределенность в США

Наталья Мильчакова отметила, что рубль укрепляется, и это неудивительно: доллар после выборов президента США продолжает падать на фоне политической неопределенности. Долларовый индекс DXY после 3 ноября уже упал на 1,3% ниже 93 пунктов, причем он почти полтора месяца не может вернуться на сентябрьские максимумы.

«С одной стороны, на ослабление доллара влияет политическая неясность, так как Джо Байден вроде бы победил, но официально его президентом еще никто не объявил, а Дональд Трамп грозится судебными исками за поддельные голоса на выборах. С другой стороны, есть и влияние ФРС, так как Джером Пауэлл и представители комитета по открытым рынкам ФРС уверенно заявляют, что политика количественного смягчения должна продолжаться еще длительное время. Это означает, что доллар по-прежнему будет слабеть», — пояснила Мильчакова.

По словам эксперта, на рубль до сих пор негативное влияние оказывало падение цен на нефть, которые упали на 7,5% за октябрь, также рубль падал на фоне опасения возможных новых ограничений для бизнеса в связи с распространением коронавируса в России, но этого не произошло, а ослабление доллара имеет для российской национальной валюты большее значение, чем давление других внешних негативных факторов.

«Рубль в ноябре может укрепиться до 75 руб. за доллар, однако в случае официального объявления Байдена президентом и жесткой риторики в адрес России со стороны нового президента рубль может снова вернуться на 79-80 рублей», — заключила Мильчакова.

74 рубля за доллар

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что рубль может укрепиться до позиций 74-75 в паре с долларом, поскольку из новостной повестки ушел главный фактор нестабильности — итоги выборов президента США. Теперь начинается рутинная работа, связанная со вступлением в должность кандидата. Поэтому рынки настроены более оптимистично — биржи Америки, Европы и Азии растут в течение недели.