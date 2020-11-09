Екатерину Стриженову заподозрили в третьей беременности

Москва, 9 ноября. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова заинтриговала фанатов новым видео в Instagram. Подписчики заподозрили, что звезда телеэкрана беременна в третий раз.

Стриженова разместила в социальной сети ролик, на котором позирует в осеннем поле. Ведущая в наряде с объемными рукавами сложила руки в области талии, что создало эффект «округлившегося» живота.

На ракурс и позу звезды обратили внимание ее поклонники. У некоторых создалось впечатление, что 52-летняя телеведущая находится в «интересном положении».

«Я грешным делом подумала, что вы беременны», — написала одна из подписчиц.

Стриженова пресекла домыслы, но при этом не исключила, что в ее семье когда-либо появится еще один ребенок.

«Пока нет», — лаконично написала телеведущая.

Ведущая телепрограмм «Доброе утро» и «Время покажет» на Первом канале замужем за актером, режиссером и сценаристом Александром Стриженовым. Познакомились они еще в школьное время на съемках фильма «Лидер» в Сочи. Пара воспитывает двух дочерей Анастасию и Александру. Старшая вместе с супругом живет в Нью-Йорке.