Сирийский рецепт борьбы с турецкими дронами может пригодиться Карабаху

Ни одна из сторон конфликта в Нагорном Карабахе до сих пор не продемонстрировала в нем каких-то военных новаций, несмотря на большое число публикаций в СМИ и соцсетях, позиционирующих армяно-азербайджанскую войну и в первую очередь действия Баку как некое новое слово в стратегии и тактике военных действий.

Новым словом в военном деле может стать появление барражирующих боеприпасов в мини- и микроварианте, но до этого обеим сторонам еще далеко. Такое мнение в беседе с обозревателем ФАН озвучил главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник в запасе Виктор Мураховский.

«Туман войны» над НКР

Армяно-азербайджанский вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже более 40 дней. 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от «армянских оккупантов» Шуши — древней столицы Карабахского ханства. Армянская сторона поторопилась немедленно опровергнуть сообщение Алиева, уточнив, что бои за Шушу еще продолжаются. Одновременно азербайджанцы опровергли информацию о том, что армянская сторона продвинулась на Ходжавендском направлении и сбила азербайджанский боевой самолет.

Таким образом, точная оперативная обстановка, складывающаяся в Карабахе, остается сокрытой туманом войны. При этом понятно, что азербайджанцы продолжают предпринимать попытки дальнейшего продвижения вглубь территории, контролируемой Армией обороны НКР.

Недостаток точной информации с передовой возмещается большим количеством публикаций предположительного характера в СМИ и соцсетях, зачастую позиционирующих конфликт в Карабахе как некое новое слово в стратегии и тактике военных действий.

Насколько справедлива такая оценка событий на карабахском ТВД? ФАН обратился с этим вопросом к Виктору Мураховскому.

«Никаких новаций не видно»

«На мой взгляд, никаких новаций в этом конфликте не видно», — сразу объявил военный эксперт.

Более того, многие современные приемы тактики и оперативного искусства не использовались обеими сторонами, подчеркнул собеседник ФАН. Оказались невостребованными даже традиционные приемы, известные еще со времен Первой и Второй мировых войн.

«Основной причиной этого стали недостатки в подготовке командиров и штабов частей, которые должны были принимать непосредственное участие в боевых действиях», — отметил военный эксперт.

А как же массовое использование азербайджанской стороной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)? Разве это не новация? С этим Мураховский категорически не согласился. Он напомнил, что беспилотники свободно действуют в воздушном пространстве и выполняют свои задачи, только если у противника отсутствует ПВО как система.

«Мы это видели при применении американцами беспилотников во время операций в Ираке и Афганистане, а также в Сирии против боевиков «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Аналогичным образом с 2015 года свою беспилотную авиацию в Сирии начала использовать и России. Насколько интенсивно? В дневное время в центре боевого управления вполне можно было видеть 50–60 одновременно находившихся в воздухе российских БПЛА», — рассказал Мураховский.

Таким образом, надежда обнаружить в Карабахе какие-то новшества в применении беспилотников не оправдалась. Но мы не сдавались и озвучили новый вопрос — про задействование в НКР так называемых барражирующих боеприпасов, часто фигурирующих в СМИ под названием дроны-камикадзе.

«Таков закон военной пропаганды»

По мнению военного эксперта, барражирующие боеприпасы новинкой обсуждаемого конфликта назвать тоже нельзя. К примеру, дроны-камикадзе активно применял при нанесении ударов по объектам на территории Сирии Израиль и продолжает их использовать. Другое дело, что израильские военные не сопровождают это столь беспрецедентным информационным наступлением в медиапространстве, как это делают азербайджанские военные.

«Публикуемый Минобороны Азербайджана бесконечный видеоряд с показом результативных ударов барражирующих боеприпасов создает у неспециалистов ощущение запредельной эффективности таких БПЛА. И формирует у широкой публики впечатление, будто дроны-камикадзе — это военная техника, способная решать исход не только отдельных боестолкновений, но и всей войны в целом. Эти ощущения и впечатления ложные», — подчеркнул главред журнала «Арсенал Отечества».

Мураховский напомнил, что в упомянутых видеороликах отсутствует показ случаев, когда по тем или иным причинам произошел промах барражирующего боеприпаса, случился удар БПЛА по ложной цели или дрон-камикадзе оказался сбит.

Впрочем, винить азербайджанских военных за подобную нечестность было бы верхом лицемерия, ибо современная гибридная война ведется не только на поле боя, но и в информационной сфере. Таков закон военной пропаганды, так поступают все воюющие страны. Поэтому судить о подлинной эффективности тех или иных систем вооружения следует исключительно на основе комплексных данных об условиях конфликта.

«На текущий момент мы видим, что у армии обороны НКР нет ПВО, как системы. Нет радиоэлектронной борьбы, как системы, что создает крайне благоприятные условия для применения азербайджанской стороной беспилотников и барражирующих боеприпасов», — заявил эксперт.

При этом Мураховский сообщил, что при надлежащем уровне организации ПВО и РЭБ и налаженном централизованном управлении даже не самая передовая в плане технического оснащения армия вполне способна противодействовать БПЛА. В качестве примера такого случая эксперт упомянул сирийскую ситуацию, когда весной этого года правительственные войска САР подверглись ударам турецких беспилотников в провинции Идлиб.

По словам собеседника ФАН, первоначально действия ударных БПЛА сирийцев «несколько оглоушили». Однако довольно быстро сирийские военные «известно, с чьей помощью» пришли в себя, подтянули зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», зенитные ракетные комплексы «Бук» и ЗРК предыдущего поколения «Квадрат». Все это позволило буквально за двое суток выдавить турецкие БПЛА из воздушного пространства Идлиба. Во время этих событий значительное количество беспилотников Турции, включая и такие аппараты, как Anka-S и Bayraktar TB2, были сбиты.

«Почему Армия обороны НКР не смогла организовать сколь-нибудь эффективное ПВО-прикрытие своих войск, судить трудно. Но у них на проведение таких мероприятий имелось двадцать с лишним лет», — объявил военный эксперт.

Расходная часть боекомплекта

В завершении разговора с Виктором Мураховским нам показалось логичным поинтересоваться возможными перспективами развития такого вида военной техники, как барражирующие боеприпасы.

«Такие БПЛА постепенно становятся обычным расходным материалом на войне. В армиях различных государств — я выделил бы Израиль и догоняющих его Китай и Турцию — барражирующие боеприпасы уже рассматриваются как расходный материал. У них даже пусковые установки больше на РСЗО похожи. То есть исходно предусматривается достаточно массовое применение таких боеприпасов», — сделал вывод собеседник ФАН.

Виктор Мураховский озвучил предположение, что на фоне дальнейшего развития барражирующих боеприпасов большой дальности, таких как израильские Harpy и Harop, следует ожидать появления небольших дронов-камикадзе, несущих минимальное количество взрывчатого вещества и действующих в пределах поля боя. Особых технических проблем создание таких мини-БПЛА не представляет, а задачи для этих аппаратов а-ля «летающая ручная граната» уже имеются.

Например, командиру взвода мотострелков необходимо «заглянуть за угол», чтобы накрыть там одиночного противника, или пулеметный расчет. Танкистам или экипажам других боевых машин хотелось бы иметь возможность «заглянуть» за гребень высоты или опушку леса, а в случае обнаружения там расчета противотанкового гранатомета — обезвредить его.

«Думаю, тенденция создания барражирующих боеприпасов будет распространяться вниз: от большого — к малому, от дорогого — к дешевому. А принятие решения об использовании этих беспилотников спустится до уровня экипажа, отделения, расчета. При этом барражирующие боеприпасы станут рассматриваться в качестве такой же расходной части боекомплекта, как и обычные снаряды», — отметил военный эксперт.

Собеседник ФАН добавил, что работы по созданию новых дронов-камикадзе сейчас продолжаются во многих странах мира, не исключая и Россию. Однако барражирующие мини- и микробоеприпасы, состоящие на вооружении экипажа, отделения, расчета, пока фигурируют лишь в виде эскизов будущих изделий.

Впрочем, рано или поздно «летающие ручные гранаты» дойдут до стадии производства, и это станет уже реальной, а не мнимой новацией в военном деле, способной привести к заметным изменениям в тактике действий частей и подразделений на поле боя.

1 Организация запрещена на территории РФ.