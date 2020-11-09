Политолог Рудяков объяснил, что ждет Украину после выборов в США

Киев, 9 ноября. Избирательный процесс, который состоялся в США 3 ноября, вряд ли серьезно отразится на внешней политике Вашингтона. К такому выводу пришел политический эксперт, директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, комментируя предварительные итоги американских президентских выборов. В интервью информационному изданию «Украина.ру» Рудяков рассказал, как изменятся американо-украинские отношения в случае смены президента Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что в минувшую субботу, 7 ноября, кандидат от Демократической партии США Джо Байден обратился к гражданам США, заявив, что одержал победу в президентской гонке. Во время своего выступления он обратил внимание на приоритеты своей политики, заметив, что готов защищать американские демократические ценности.

Павел Рудяков, комментируя предварительные результаты президентских выборов в США, рассказал об изменениях, которые могут произойти в американской внешней политике. Он заметил, что внешнеполитическая стратегия Вашингтона стабильна, а возможная смена президента страны не сильно повлияет на отношение страны к другим игрокам на международной арене.

Политолог объяснил, что ждет Украину после выборов в США, заметив, что Киеву не следует надеяться на какие-то серьезные изменения. Американо-украинские отношения не претерпят серьезных трансформаций и останутся на прежнем уровне.

«В отношении Украины будет вестись та политика, которая ведется вот уже 25 лет и особенно ярко, в несколько другом регистре, последние шесть лет. Естественно, в зависимости от того, кто придет в Белый дом, могут быть изменения декоративного характера и колебания туда-сюда, но, в принципе, политика останется такой же», — рассказал Павел Рудяков.

Ранее о президентских выборах в США высказался российский сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что, если к власти в США придет Джо Байден, то Вашингтон может увеличить поставки оружия на Украину.