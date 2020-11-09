Источник в «Зените»: Мы предполагаем, кто стоит за сливом видео с Дзюбой

Санкт-Петербург, 9 ноября. Источник ФАН в футбольном клубе «Зенит» сообщил о том, что есть версия о личности человека, слившего в Сеть интимное видео с Артемом Дзюбой. Скандальный ролик взбудоражил не только Рунет, но и заграничные спортивные ресурсы. Эта ситуация даже стала поводом для множества шуток.

«Мы предполагаем, кто стоит за сливом этого видеоролика. Ведется работа. Но придавать вес этой ситуации не намерены. Это личное дело игрока», — поделился источник.

Также неизвестно, будут ли в клубе или сам футболист обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, накануне неизвестные слили в Сеть видео с мастурбирующим мужчиной, похожим на игрока «Зенита» Артема Дзюбу. Позже спортсмен признал свою ошибку и поблагодарил за поддержку.