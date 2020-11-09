В Минпросвещения РФ не поддерживают идею ЦИК о единой каникулярной неделе

В Минпросвещения РФ считают, что резкие изменения в школьном календарном плане могут спровоцировать социальное напряжение, передает корреспондент ФАН. Так в образовательном ведомстве отреагировали на озвученное главой ЦИК предложение предусмотреть единую каникулярную неделю в школах на период многодневного голосования.

«Как показывают многочисленные опросы общественного мнения, всякого рода призывы к резким изменениям в части школьного календарного плана способны привести к социальному напряжению, — считают в Минпросвещения. — Каникулы в системе школьного образования — важный элемент, который, сохраняя единое образовательное пространство, позволяет учащимся комфортно проходить учебный год без перегрузок и при этом полноценно осваивать школьную программу».

В ведомстве напомнили, что каникулы должны учитывать особенности школьной программы, особенности учебного процесса а, согласно действующему законодательству, период для каникул каждая российская школа определяет самостоятельно.

«При необходимости возможно внести те или иные коррективы на уровне региона, как это и делает сейчас ряд субъектов для сохранения защиты здоровья школьников и педагогов в нынешних эпидемиологических условиях, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — Когда же речь идет о тех или иных мерах на уровне всей страны, подобные меры требуют осторожности в подходах с опорой на мнение родительского и профессионального сообщества».

Напомним, на встрече с президентом страны председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила на период многодневного голосования на выборах предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование. Она заявила о том, что в ЦИК наблюдают проблему разведения учебного и избирательного процессов. В Центризбиркоме считают единые каникулы «самым простым и недорогим способом» развести два параллельных процесса при сохранении избирательных участков в школах, а учителей — в комиссиях.

«Тем более после проведения голосования обязательно должен быть хотя бы еще один дополнительный день для того, чтобы все продезинфицировать, все привести в порядок, вернуть все на свои места, а учителя и все остальные организаторы выборов должны немного прийти в себя», — прокомментировала глава ЦИК.

Памфилова добавила, что, по мнению Центризбиркома, должны быть установлены единые правила, чтобы проблему не пришлось «решать в ручном режиме», как пришлось это делать на сентябрьских выборах этого года.

Известно, что глава государства уже дал поручение рассмотреть все возможные варианты разведения учебного и избирательного процессов.