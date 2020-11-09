Галина Польских рассказала, как отказала Ефремову из-за денег

Москва, 9 ноября. Народная артистка РСФСР Галина Польских призналась, что однажды отказалась от предложения актера, режиссера театра и кино Олега Ефремова из-за денег.

По словам актрисы, много лет назад Ефремов приглашал ее работать во МХАТ. Артисты вместе снимались в фильме «Дни хирурга Мишина» и были хорошо знакомы. Режиссер сразу ее предупредил, что репетирует «долго, нудно и сурово», а артистов на съемки не отпускает.

«Если ты готова в течение года за маленькие деньги каждый день так работать, соглашайся», — вспомнила она слова Ефремова.

Польских рассказала, что была вынуждена ответить на предложение отказом. Все дело было в деньгах. Актриса одна воспитывала двух дочерей и не могла себе позволить работать за маленькую зарплату.

Ефремова не раз называли «покорителем женских сердец», но, как призналась Польских, в ее случае актер не стал прибегать к своим чарам. Она считает, что Ефремов пожалел ее — выросшую без родителей, а затем пережившую потерю мужа, передает «Экспресс-газета».

Тем временем сын актера Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание за смертельное ДТП в Москве. Его перевели в колонию из СИЗО «Водник».