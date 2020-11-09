Пару месяцев назад в СМИ появилась информация о том, что у певицы Татьяны Овсиенко возникли проблемы с алкоголем на фоне конфликта с супругом Александром Меркуловым, которого она долго ждала из тюрьмы. Ошарашенная слухами о своей личной жизни звезда 90-х решила опровергнуть все небылицы, которые распространялись о ней и ее семье в Сети. Артистка рассказала о планах на будущее, в котором не исключает пополнения в семействе.

«Мы вновь хотим стать родителями, часто говорим об этом. Мы люди верующие, много времени проводим за молитвой. Конечно, я понимаю, сколько мне лет, но есть разные способы», — поделилась Татьяна.

Супруг певицы предложил возлюбленной воспользоваться услугами суррогатной матери, а сын Игорь не исключает вариант усыновления. Кроме того, гинеколог-репродуктолог Мария Милютина считает, что женщина в возрасте 54 лет, ровно столько сейчас певице, может прибегнуть к оплодотворению через донорскую яйцеклетку.

«В возрасте 54 лет женщина не сможет забеременеть сама, однако с помощью донорской яйцеклетки стать мамой можно. При этом стоит учитывать общее состояние здоровья женщины», — отметила эксперт.

Как говорит специалист, каждый пациент рассматривается в индивидуальном порядке. При планировании беременности следует учитывать генетику, присутствие хронических заболеваний и другие факторы. Однако даже в таком возрасте есть шанс вновь ощутить чувство материнства.

Пока певица о своей беременности официальных заявлений не делала — все только в планах. Сейчас Овсиенко отдыхает в Крыму, она периодически радует своих фанатов совместными снимками с мужем и утверждает, что в их семье царит полная идиллия.