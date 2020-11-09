Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин освобожден от должности

Дмитрий Кобылкин покидает пост главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным.

Дмитрий Кобылкин занимал должность министра природных ресурсов и экологии РФ с 2018 года и сохранил свой пост во время формирования нового правительства в январе 2020 года.

За время его работы в качестве главы природоохранного ведомства в России произошло немало экологических бедствий, в ликвидации которых принимало участие Минприроды РФ. В 2018 году техническая вода из алмазного месторождения «Алроса» в Якутии после прорыва дамб в результате ливней попала в реки Ирелях, Вилюй и Малая Ботуобуя. В крымском Армянске работа завода «Титан» вызвала отравление сернистым ангидридом у жителей — население города пришлось эвакуировать из-за трудностей с дыханием и признаков отравления. Тот год обрушивал на страну ливни и опалял пожарами: произошло подтопление в Алтайском крае, ливни и таяние снегов привели к переполнению притоков реки Обь, обрушился мост на федеральной трассе Джубга — Сочи, под водой оказалась часть Краснодарского края.

Летом горели леса в Красноярском крае, Иркутской области, Алтайском крае и Якутии, но еще больших масштабов лесные пожары достигли в следующем году. В 2019-м Минприроды работало с крупными разливами нефти в ХМАО-Югре по вине ООО «РН-Юганскнефтегаз» и на реке Сайма в Сургуте. В Красноярском крае после прорыва дамбы техническая вода с вредными примесями из технологического отстойника попала в реки Сисим и Сейба. Города Кузбасса покрывались черным снегом из-за кузбасских обогатительных фабрик, которые превышали допустимую норму выбросов. Иркутский Тулун принял две мощные волны подтоплений и затоплений, в тот год реки Ия, Ока, Уда поднимались на десятки метров. Одним из главных природных катаклизмов того года стали пожары в пяти сибирских регионах. Лесные пожары в Сибири были признаны одними из наиболее масштабных за последние 20 лет. Минприроды инициировало многочисленные прокурорские проверки, которые показали, что в ряде регионов лесные пожары помогали скрыть следы незаконной рубки.

В 2020 году России выпало еще несколько экологических катастроф. Красноярск показал свое «черное небо» и оказался в рейтинге самых грязных городов России, от такого же смога задыхались в Кемеровской, Новосибирской областях, Бурятии и Забайкалье. На норильской ТЭЦ-3, входящей в группу компаний «Норникель», в результате повреждения резервуара произошла утечка дизельного топлива. На Камчатке несвойственный широтам Тихого океана «красный прилив» погубил океанскую флору и фауну, вызвал отравление у местных жителей, дайверов и любителей серфинга, а выяснением причин экологического бедствия занималось все научное сообщество страны с привлечением иностранных специалистов.

В 2019 году при Кобылкине был запущен национальный проект «Экология» в рамках исполнения майского указа президента РФ.

«В этом году мы проделали титаническую работу. Многое начали с нуля. Заложили правовую основу, настроили механизмы регулирования новых отраслей для достижения ощутимых всем гражданам страны результатов, — отчитывался в конце года министр. — 2020 год должен стать показательным. Ожидаем рост числа новых объектов инфраструктуры системы ТКО, масштабное введение в регионах раздельного сбора мусора, вовлеченности промышленности в работу по комплексному оздоровлению состояния окружающей среды территорий присутствия».

В том же году Минприроды работало над проектом «Чистый воздух», был принят ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха». Также начались работы по рекультивации свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна». Еще несколько важных законопроектов в зоне ответственности Минприроды появились в том же году: ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и распоряжение Правительства РФ об определении федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

При Кобылкине продолжилась реформа сферы обращения с ТКО. Главным нововведением стало создание института региональных операторов, которые отвечают не только за сбор мусора у населения, но и за его обработку и утилизацию. Также был принят долгожданный в России закон об ответственности за жестокое обращение с животными. Ожидаемым для специалистов по инновационным геологоразведочным работам в 2019 году стал ФЗ о правовом регулировании отношений в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Кроме того, в России начали работу над климатической доктриной совместно с учеными РАН, был принят ФЗ о проведении национальной инспекции в Антарктике, а Правительство РФ приняло решение о принятии Парижского соглашения. Для развития Северного морского пути был разработан комплексный инвестиционный проект «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики».

В финале 2019 года Кобылкин заявил о приоритетах в работе команды ведомства в 2020 году. Среди них он назвал повышение качества жизни в России, рациональное использование ценных природных ресурсов, предотвращение рисков и угроз международной экологической повестки и главное — достижение показателей федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта «Экология». В плане Минприроды значились рекультивация свалок, ликвидация объектов накопленного экологического вреда, строительство очистных сооружений. Было запланировано создание электронной федеральной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, значительное увеличение количества объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Планировалось утвердить федеральную схему по обращению с отходами I-II классов опасности, а также создать государственную информационную систему. По проекту «Чистый воздух» предусматривалось создать единую систему мониторинга качества атмосферного воздуха, продолжить работу по снижению выбросов от промышленных предприятий, перевести транспорт на экотопливо. В сфере экотуризма ведомство обещало создать новые особо охраняемые природные территории, объекты туристской инфраструктуры, сформировать специальные туристические программы.

28 октября Дмитрий Кобылкин должен был выступить в рамках правительственного часа в Госдуме с докладом «О ходе реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», но 26 октября Совет Думы перенес его на более поздний срок «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией».

Напомним, Дмитрий Кобылкин пришел на руководящую должность в октябре 2002 года — был назначен первым заместителем главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. С 16 марта 2010 по 18 мая 2018 года Кобылкин был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2014 году Кобылкин занял первое место в рейтинге эффективности губернаторов России, который составил Фонд развития гражданского общества.