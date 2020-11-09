Эксперты объяснили, почему Крым и Донбасс никогда не будут Украиной

Шансы возвращения и Крыма, и Донбасса в состав Украины равны нулю. Почему это так — в материале ФАН.

«Легко вернуть»

Украинский вице-премьер и заместитель главы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников сравнил сложность взятия под контроль юго-востока и возвращения полуострова Крым.

По его мнению, возвращение Крыма в состав Украины — более легкий вариант, нежели решение вопроса Донбасса. Резников пояснил, что в Крыму не было боевых действий и «меньше крови пролито».

«Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть гибридные ходы», — добавил переговорщик.

«Шансы равны нулю»

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что в очередной раз вице-премьер Украины демонстрирует качество киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Самое главное — проверить утверждения Резникова вряд ли получится.

«Шансы возвращения и Крыма, и Донбасса в состав Украины равны нулю. Поэтому мы никогда не узнаем, какой из этих нулей больше или меньше. Я бы ответил Резникову в его же стиле: вернуть Львов в состав Австро-Венгрии гораздо легче, чем Измаил — в состав Османской империи», — заключил Корнилов.

Выход из Украины

Политолог Владимир Карасев считает, что Резников — типичный представитель «людоедской политики Украины», которую она ведет с февраля 2014 года. Каждый украинский высокопоставленный чиновник считает своим долгом делать глупые и хвастливые заявления о том, как Украина вернет Донбасс и Крым.

«Не вернет! Никогда! Более того, Киев освободит оккупированные территории Луганской и Донецкой народных республик по-хорошему или по-плохому. Все эти пафосные слова о гибридных войнах и легком возврате Крыма останутся в мечтах бандеровских шароварников. К выходу из Украины уже готовится ряд регионов на западе. Их с удовольствием примут и в Польше, и в Румынии, и в Венгрии», — резюмировал Владимир Карасев.

Вернуть Харьков и Одессу

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что Киев может в своих мечтах сравнивать все что угодно. Ему никто это не запрещает.

«Думаю, Россия может с гораздо большей легкостью вернуть Харьков, Одессу и сам Киев. Там военных действий не проводилось вообще, и народ от получения российского гражданства не откажется. Странно, почему киевские «мыслители» не говорят про Дон, Кубань и Воронеж, ведь именно их они считают украинскими землями. Видимо, со временем приходит озарение. Так со временем придет и понимание того, что Крым и Донбасс Украиной не будут», — заключил Антон Бредихин.

В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.