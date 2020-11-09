Боевики ПНС Ливии обвинили Башагу в превышении должностных полномочий

Триполи, 9 ноября. Боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обвинили главу «МВД» Фатхи Башагу в превышении должностных полномочий.

По данным издания Al-Marsad, «министр» проводит рабочие встречи с представителями соседних государств, словно он возглавляет страну или МИД. Джихадисты из радикально-исламистской коалиции «Силы защиты Триполи» уличили его в использовании служебного положения для получения новой должности — премьера.

Накануне в Бенгази прошли мирные демонстрации. Организаторы митингов не согласны с тем, что Фатхи Башага, который привел турок и сирийских наемников в Ливию, может стать кандидатом на кресло главы правительства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики ПНС отвергли предложение «министра» о срыве перемирия. Джихадисты и лидеры группировок выступили против его инициативы о переквалификации бандформирований в «батальоны».