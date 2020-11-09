Санкт-Петербург, 9 ноября. В Петербурге бригада врачей скорой помощи приняла роды в хостеле.

В минувшие выходные работники петербургской городской подстанции скорой медицинской помощи приехали на вызов в хостел, расположенный неподалеку от станции метро «Пушкинская» в так называемом креативное пространстве.

По информации ФАН, 27-летняя постоялица хостела, прибывшая погостить в Северную столицу из Тольятти, резко почувствовала боли в животе и набрала 03. Как оказалось, девушка находилась на последних сроках беременности, и у нее внезапно начались схватки. Бригада врачей приняла роды, но спасти малыша не удалось. С наибольшей степенью вероятности ребенок умер еще в утробе матери.

По данным нашего издания, сейчас роженица госпитализирована в профильную больницу на обследование.

Правоохранительные органы Петербурга извещены о случившемся, проводится проверка.