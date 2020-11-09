Политолог Гаспарян не сдержал эмоций после слов Горбачева о Байдене

Москва, 9 ноября. Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву не стоит говорить о политических процессах, происходящих в США. К такому выводу пришел известный российский политолог, историк Армен Гаспарян, комментируя заявление Горбачева о вероятной победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента Соединенных Штатов. В своем авторском Telegram-канале Гаспарян посоветовал государственному деятелю не делать прогнозы, касающиеся будущего американской внешней политики.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев высказался о результатах президентских выборов, которые состоялись в американских городах 3 ноября. Он обратил внимание, что, несмотря на итоги предвыборной гонки, США являются мировой державой, которая влияет на политические процессы, происходящие на международной арене.

По словам Горбачева, внешняя политика Вашингтона играет немаловажную роль в структуре мирового устройства. Однако с возможным приходом к власти кандидата от Демократической партии Джо Байдена ситуация не изменится, пишет «Царьград».

Бывший президент СССР рассказал, как изменятся отношения между Россией и США в случае, если пост американского лидера займет Джо Байден. Он обратил внимание, что демократы, вероятнее всего, понимают, что Вашингтону необходимо восстанавливать доверие в отношениях с Москвой.

«Надеюсь, что избранный президент понимает важность этого, и думаю, что российское руководство готово к серьезному диалогу», — заявил Горбачев.

Данное заявление не осталось без внимания со стороны политического эксперта Армена Гаспаряна. Он не сдержал эмоций и резко отреагировал на слова Горбачева, а также посоветовал ему прекратить делать громкие заявления о будущем отношений России и США.

«Михаил Сергеевич, молчите лучше», — написал Гаспарян.

Ранее СМИ рассказали о серьезной проблеме, с которой может столкнуться Джо Байден в случае, если станет президентом США. Речь идет о кризисе, вызванном развитием пандемии коронавирусной инфекции.