Дочь Заворотнюк в кожаных штанах привела фанатов в восторг

Москва, 9 ноября. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна похвасталась в Instagram кадром с осенней фотосессии. Фанаты пришли в восторг от поразительного сходства родственниц.

На опубликованной в социальной сети фотографии девушка позирует на фоне осеннего пейзажа. Заворотнюк надела кожаные штаны, белоснежную рубашку и вязаную жилетку молочного цвета. Дополнили образ белые кроссовки и солнцезащитные очки.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» часто радует подписчиков модными образами. Фанаты не раз замечали ухоженность девушки, ее сияющий внешний вид и умение следовать модным тенденциям. По душе пришелся поклонникам и нынешний образ девушки. Дочь Заворотнюк осыпали лайками и комментариями.

«Не устану вами восхищаться»; «Очень красивая и милая», — отреагировали на пост подписчики.

Многие при этом заметили поразительное сходство между девушкой и ее знаменитой мамой.

«Красивая девочка, на маму похожа!»; «Копия мамы», — говорится в комментариях.

Недавно дочь онкобольной Заворотнюк показала комнату в доме артистки в Крекшино. В кадр попали белое пианино и журналы о моде.