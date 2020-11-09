Названо имя «звездной няни» детей Тимати, Бородиной и Кудрявцевой

Москва, 9 ноября. «Звездная Мэри Поппинс» Елена Куликова поблагодарила мать рэпера Тимати Симону Юнусову за то, что доверила ей внучку Алису и таким образом дала старт карьере.

Куликова известна в Москве как первоклассный педагог для малышей. В свое время ей доверили детей такие знаменитости, как телеведущая Лера Кудрявцева, звезда «Дома-2» Ксения Бородина и фигуристка Татьяна Навка.

Имя «звездной няни» было названо в студии программы «Звезды сошлись». Куликова поблагодарила мать Тимати, из-за сотрудничества с которой смогла «раскрутиться» в столице. Юнусова выбрала няню для занятий с внучкой, после чего педагога узнал весь город.

«Она меня оберегала, помогала, она просто моя вторая мама в Москве», — подчеркнула Куликова.

Начинала няня со скромного кабинета, а теперь индивидуальные занятия с ней и ее сотрудниками посещают около 300 малышей. Куликова практикует метод развития через игру. Ей важны интерес ребенка к упражнениям и вовлеченность родителей, передает Пятый канал.

Многие знаменитости из-за пандемии коронавируса перевели детей на домашнее обучение. Так, например, поступила актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова. Она рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей, что из-за непростой эпидемиологической обстановки пришлось отменить посещение детьми всех секций.