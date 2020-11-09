Федосеева-Шукшина разводится с Алибасовым из-за его фото с массажисткой

Москва, 9 ноября. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина приняла решение развестись с мужем, основателем группы «На-на» Бари Алибасовым, сообщил ФАН PR-директор музыканта Вадим Горжанкин.

Народная артистка РСФСР подала исковое заявление о расторжении брака, о чем рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, актриса ожидает рассмотрения дела.

Юрист объяснила, что поводом для разрыва отношения послужили многочисленные интервью Алибасова, в которых он объявлял о прекращении общения с женой. Федосеева-Шукшина долгое время не решалась на развод, но последней каплей стали фото и видео музыканта с молодой помощницей-массажисткой.

Вербицкая-Линник подчеркнула, что актриса с большим уважением и любовью относится к супругу, а решение о разводе далось ей нелегко.

«Но терпеть обиды, отказ от общения и супружескую неверность она более не готова», – заключила адвокат.

По словам Горжанкина, для Алибасова решение жены стало неожиданным.

Молодая помощница и массажистка музыканта Виктория Полторацкая недавно узнала о желании Федосеевой-Шукшиной родить ребенка. Она объявила о готовности помочь Алибасову и его 82-летней жене — стать суррогатной матерью или напрямую зачать малыша.