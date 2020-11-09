Социологи и врачи ищут способы повысить уровень доверия россиян к медицине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала доверие населения к системе здравоохранения одной из самых значимых проблем ближайшего десятилетия. Вспышка новой коронавирусной инфекции показала необходимость серьезных инвестиций в медицинское сообщество.

Как в посткоронавирусную эпоху добиться повышения уровня доверия населения к медицинским работникам, научиться правильно принимать решения для развития конструктивного диалога между пациентами, врачами и организаторами здравоохранения? Эти и другие вопросы 12 ноября работники отрасли обсудят на втором форуме с международным участием «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют». Организатором мероприятия Департамент здравоохранения города Москвы назначил Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента.

«Солидарности в борьбе с этим заболеванием не может быть без доверия к общественным институтам. Лучшие решения в области доверия системе здравоохранения могут быть выработаны только в тесном контакте социологов и медиков», — отметил в интервью ФАН ответственный секретарь оргкомитета форума, руководитель центра медико-социологических исследований НИИОЗММ ДЗМ Игнат Богдан.

Социологи озвучат на форуме результаты новейших исследований о поведении населения России в период пандемии новой коронавирусной инфекции и их отношении к работе системы здравоохранения.

«Система здравоохранения в период пандемии стала одним из основных опорных институтов, обеспечивающих стабильность в обществе. Вместе с тем на нее легла основная нагрузка по борьбе с пандемией. Как этот стресс-тест сказывается на работе системы? Каким образом в условиях общемирового тренда кризиса доверия в обществе ситуация скажется на отношениях «врач-пациент»? Мы попробуем ответить на эти и другие вопросы в рамках наших докладов», — сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Кирилл Родин.

В пленарном заседании форума примут участие представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, сотрудники ВЦИОМ, президент Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон, замдиректора Института социальных наук ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России Надежда Присяжная, профессор института Magna Graecia, первый президент Итальянского общества социологии здоровья (SISS) Гвидо Джарелли, заведующая лабораторией психологии и инфекционных заболеваний в Эрфуртском университете, инициатор международного проекта COSMO в Германии Корнелия Бетч.

Впервые к дискуссии подключатся руководители ведущих волонтерских организаций, популяризаторы медицинской науки, среди которых Алексей Водовозов. В рамках форума состоится конкурс молодых исследователей, которые представили свои работы на тему практического использования социологии в управлении здравоохранением.