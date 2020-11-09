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Самая массовая отправка призывников состоялась в Челябинской области

Самая массовая отправка призывников состоялась в Челябинской области

Челябинск, 9 ноября. Самая массовая отправка призывников из уральских регионов состоялась в этом году с призывного пункта Челябинской области.  

Более 300 молодых людей, который были признаны годными по состоянию здоровья, отправились на военную службу в соединения и части ЗВО специальным воинским эшелоном.

Для безопасного передвижения россиян была произведена обработка перрона погрузки, помещений пассажирских вагонов и тамбуров. Также новобранцам дали все необходимые средства индивидуальной защиты — медицинские маски, гели-антисептики.

Вместе с призывниками в поезде едут медицинские работники, которые измеряют температуру и проводят осмотр призывников.

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