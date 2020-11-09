Анна Нетребко восхитила поклонников певческим талантом сына

Вена, 9 ноября. Оперная дива Анна Нетребко похвасталась талантом 12-летнего сына Тьяго, который, видимо, решил пойти по стопам родителей и запел.

Сейчас певица и ее семья находятся в Вене. На своей странице в Instagram Нетребко рассказала, что она и ее близкие уже готовятся к Рождеству и украшают дом. Например, семья решила установить ангела на крыше здания, в котором, судя по всему, проживает оперная дива. Заодно Нетребко и ее родные хорошо провели время, пожарив сосиски на костре.

«Костер, вино, сосиски и рождественский ангел — или как сделать мрачное карантинное воскресенье радостным!» — написала певица в посте.

Сын Анны Нетребко тоже принял участие в небольшом мероприятии. Перед установкой ангела Тьяго «примерил» его на себя и запел оперным голосом.

Певческий талант мальчика привел поклонников Анны Нетребко в восторг. Некоторые отметили, что Тьяго способен сделать карьеру на оперной сцене.

«Тьяго тоже станет оперным певцом!»; «А мальчик-то весь в маму!»; «Чудесно поешь, ангел!»; «Какой замечательный голосистый ангел!!!» — написали комментаторы.

Анна Нетребко родила сына в 2008 году от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. В 2013 году пара приняла решение расстаться. Сейчас оперная дива замужем за азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым.