Пожилая петербурженка погибла, упав в подвал с высоты седьмого этажа

Санкт-Петербург, 9 ноября. Тело пенсионерки обнаружили в Калининском районе Северной столицы в минувшее воскресенье.

Днем поступило сообщение о том, что в лестничный проем 9-этажного дома, расположенного по адресу Гражданский проспект, 79/3, упала пожилая женщина. Тело пенсионерки обнаружила соседка, проживающая в пятом подъезде.

К месту происшествия прибыли наряд полиции и сотрудники вневедомственной охраны. По итогам следственных мероприятий было установлено, что погибшая 1933 года рождения выпала с седьмого этажа.

В настоящий момент криминалисты устанавливают причину смерти.