Цискаридзе рассказал, что завел домработницу для своей кошки

Москва, 9 ноября. Российский танцовщик балета Николай Цискаридзе рассказал, что в его доме есть всего лишь одна помощница. Она ухаживает за кошкой.

По словам артиста, он на протяжении всей жизни честно работает, поэтому ему никогда не хотелось иметь прислуги в своем доме. Однако он все таки имеет нескольких человек, которые помогают ему в повседневных делах.

«Мне не нравится, к примеру, садиться за руль. Я работаю физически и люблю поспать, поэтому у меня есть водитель», — сказал народный артист в эфире телепередачи «Звезды сошлись».

Кроме того он пояснил, что не приемлет слова «прислуга», однако все-таки прибегает к помощи домработницы. Он нанял специальную женщину, которая кормит его кошку.

«С кошкой же надо поговорить», — пояснил свое решение Цискаридзе.

Также артист признался, что предпочитает не готовить, а питаться в ресторане. Однако он любит заниматься хозяйством по дому. По словам Цискаридзе, он, например, способен самостоятельно провести проводку. Танцовщик отметил, что с двух лет самостоятельно стирает нижнее белье, поскольку это «очень интимно».

Ранее Цискаридзе удивился ценам в Сочи. По его словам, по этому критерию российский курорт не сравнится ни с Монако, ни с Мальдивами. Артист признался, что изрядно потратился на отдыхе. В особенности его возмутил «кофе по цене паровоза».