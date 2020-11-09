Актриса Бортич предложила своего новорожденного сына в аренду

Москва, 9 ноября. Актриса Саша Бортич вновь оказалась в центре горячих обсуждений. Фанаты бурно обсуждают фотографию девушки с новорожденным сыном.

Слухи о беременности Бортич поползли еще в прошлом году, но актриса предпочла не давать никаких комментариев. Наоборот, она начала тщательно скрывать свое положение.

Роды звезды прошли еще летом, однако прознали об этом не так давно. Саша Бортич назвала сына, отцом которого стал предприниматель Евгений Савельев, Александром. Теперь актриса начала охотно делиться в Instagram новыми снимками с ребенком.

Последний кадр, сделанный в воскресенье, демонстрирует сидящую на скамье актрису с ребенком на руках.

«Кабачок говорит: «Здравствуйте. Как поживаете? Как ваши дела?», – подписала она.

Часть пользователей вообще не поверили, что мальчик на самом деле является сыном актрисы и начали интересоваться, на что Бортич пошутила:

«Аренда, 3500 – час».

Многие сразу же начали признаваться, что тоже называли своих сыновей «кабачками».