Похудевший юморист из «Кривого Зеркала» собирается удалять лишнюю кожу

Москва, 9 ноября. Юморист Александр Морозов планирует избавиться хирургическим путем от излишков кожи, которые появились после радикального похудения артиста.

Москва, 9 ноября. Юморист Александр Морозов планирует избавиться хирургическим путем от излишков кожи, которые появились после радикального похудения артиста.

Год назад Морозов прошел через операцию по уменьшению объема желудка. Затем ему хирургическим путем сузили соустье желудка. С тех пор юморист заметно похудел. Морозов заявил, что сейчас его вес составляет 95 кг, тогда как изначально он весил 140 кг.

Артист отмечает, что вполне доволен собственным внешним видом, но в его планах скинуть еще не менее 20 кг. От лишней кожи Морозов также планирует избавить с помощью медицины.

«Что касается лишней кожи, то от нее буду избавляться оперативным путем. Вот если я был бы молод, возможно, хирургического вмешательства можно было бы избежать, но мне уже 47, и после больших объемов излишки кожи уже никогда не подтянутся. Думаю, скину еще 20 килограммов и тогда пойду на операцию», — цитирует юморист StarHit.

Ранее Морозов рассказывал, что всегда был полным. Из-за лени он не хочет сидеть на диетах или заниматься спортом, поэтому прибег к гастрошунтированию. Юморист давно хотел похудеть, но коллеги, среди которых Евгений Петросян, отговаривали его, так как считали, что с лишним весом артист потеряет харизму.