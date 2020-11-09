Каникулы для школьников на время многодневных голосований могут ввести в РФ

Москва, 9 ноября. Элла Памфилова предложил Владимиру Путину ввести неделю каникул в школах, где проходит многодневное голосование, передает ТАСС.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину ввести каникулярную неделю в общеобразовательных учреждениях, в которых проходит голосование. Путин поручил рассмотреть все возможные варианты разведения учебного и избирательного процессов.

По словам Памфиловой, из-за большой вероятности трехдневного голосования на следующих выборах, проще ввести единую каникулярную неделю во всех школах, в которых проходит голосование. Помимо этого, много преподавателей являются членами комиссий.