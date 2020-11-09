Россияне назвали основные источники доходов для формирования своих пенсий

Москва, 9 ноября. Экономически активные граждане РФ назвали основные доходы, исходя из которых они планируют формировать свою будущую пенсию.

Согласно статистике, 27% опрошенных заявили, что в будущем в качестве основного дохода для выплат в старости видят работу или подработку. Чуть меньше — 25% — рассчитывают на государственную пенсию. При этом 12% основой будущего благосостояния называют сбережения и лишь 2% полагаются на помощь детей. 3% планируют жить на вложения, сделанные в неофициальный пенсионный фонд.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис SuperJob, чаще всего на государственную пенсию надеются люди старше 45 лет. На личные сбережения планируют жить граждане с высоким уровнем дохода. При этом в среднем достойной среди россиян считается пенсия в 40 тысяч рублей.

Напомним, средний размер пенсии в России должен увеличиться до 19,3 тысячи рублей к 2023 году. В следующем году ПФР намерен индексировать пенсии на 6,3%. В 2022 году — на 5,9%, а в 2023 году — на 5,6%. Увеличение должно быть выше прогнозируемой инфляции.