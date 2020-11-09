Дочь Гузеевой потрясла поклонников матери модным коронавирусным нарядом

Москва, 9 ноября. Дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга навестила мать в загородном доме в модном «коронавирусном» наряде. Поклонники дивы пришли в восторг от образа дочери.

Для встречи с мамой Ольга выбрала джинсовые кюлоты и бежевую куртку. Разбавила свой «лук» дочь знаменитости яркими носками, бордовой водолазкой и туфлями на тракторной подошве. Главный аксессуар, который стал неотъемлемой частью жизни россиян в этом году, — медицинская маска.

«Моя дщерь собралась в люди. Не болейте», — подписала снимок 61-летняя актриса.

Поклонники ведущей популярного шоу «Давай поженимся!» оценили наряд наследницы засуженной актрисы и осыпали девушку комплиментами.

«Хороший прикид, коронавирусный модный»; «Ну круть, конечно, стиляга»; «Теперь маска самый модный аксессуар. Образ просто огонь», — пишут потрясенные фанаты Гузеевой.

У Ларисы Андреевны двое детей: сын Георгий и дочь Ольга. Оба ребенка родились от разных мужей. Девочка от нынешнего мужа заслуженной артистки, от ресторатора Игоря Бухарова. Сын появился на свет в 1992 году, когда Гузеева была замужем за Кахой Толордава. Однако этот брак продлился недолго, практически сразу после рождения ребенка звезда «Жестокого романса» поджала на развод.