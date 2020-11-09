В Кузбассе опасного рецидивиста приговорили к 8 годам колонии

Кемерово, 9 ноября. Опасного рецидивиста приговорили в Кемеровской области к восьми годам колонии особого режима после избиения знакомого, который впоследствии умер.

В ноябре прошлого года фигурант уголовного дела был в гостях у знакомой. Между ним и другим гостем завязался словесный конфликт, который привел к драке. Предшествовало рукопашке то, что потерпевший схватил подсудимого сзади за шею. Мужчина, взбесившись, оттолкнул гостя и стал его избивать на полу. Потом он взял табурет и бил его до тех пор, пока стул не раскололся на несколько частей.

Чуть позже участники застолья вызвали скорую и полицию. Прибывшие на место происшествия медики оказали медицинскую помощь пострадавшему и доставили его в реанимацию. Через несколько дней мужчина умер.

Мариинский городской суд Кемеровской области приговорил задержанного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

«При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины, явку с повинной, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом для совершения преступления», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за тяжкие преступления.