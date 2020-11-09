Эксперт дал совет по обеззараживанию купюр в домашних условиях

Москва, 9 ноября. В домашних условиях продезинфицировать банкноты можно с помощью медицинского спирта и пульверизатора, рассказал эксперт Союза бонистов Роман Леонов.

Специалист отметил, что если часто гладить купюры утюгом, бумага станет ломкой. Из-за регулярной глажки при большой температуре банкноты начнут ломаться и превращаться в труху.

«Если человек уж очень всего боится, то он может опрыскать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет. На них не будет ни одного микроба, бактерии и вируса. Налейте в пульверизатор чистый спирт, попрыскайте», — цитирует Леонова радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что, когда банкноты попадают в систему расчетно-кассовых центров (РКЦ) ЦБ, их обеззараживают. В хранилищах купюры «отлеживаются» порядка 25 дней. За этот срок вирус на бумаге разрушается.

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