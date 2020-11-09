Роспотребнадзор рекомендует делать дома ежедневную уборку из-за COVID-19

Москва, 9 ноября. На фоне распространения коронавируса важно убирать квартиру каждый день, ведь существует высокий риск занести его домой после посещения общественных мест.

В интервью РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отметила, что в помещение регулярно приходят члены семьи, которые были в транспорте, торговых центрах, то риск инфицирования достаточно высокий

Специалист напоминает, что даже если никто из домашних не болеет, при уборке нужно часто использовать дезинфицирующие средства. Особое внимание нужно уделять прихожей, ручкам дверей и ключам.

По словам Руженцовой, при входе нужно поставить флакон с дезинфицирующим средством, чтобы сразу после прихода с улицы можно было обработать руки, тогда риск переноса инфекции в квартиру становится ниже.